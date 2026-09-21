लखीमपुर खीरी: खेत से निकले बाघ ने चलती बाइक पर किया हमला, दो ग्रामीण घायल

लखीमपुर खीरी में रविवार की रात करीब 11:00 बजे बाइक से वापस घर जा रहे हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अशरफी गंज निवासी त्रिवेणी सहाय और ग्राम बुद्धापुर निवासी धनीराम पर बाघ ने हमला कर दिया। जिससे दोनों लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला भिजवाया।

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परिवार वालों ने बताया कि रविवार की रात करीब 11:00 बजे धनीराम और त्रिवेणी सहाय बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी से लौट रहे थे। उनकी बाइक जैसे ही गांव के समीप पहुंची वैसे ही गन्ने में छिपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिससे बाइक समेत दोनों लोग सड़क पर गिर गए। उनके शोर मचाने पर बाघ फिर गन्ने में घुस गया।गांव वालों की सूचना पर पहुंचे महेशपुर वन रेंज के वनकर्मियों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बता कर वापस घर भेज दिया है। रेंजर निर्भय प्रताप शाही का कहना है कि दोनों घायलों को मामूली खरोच आई है। वन कर्मियों की टीम बाघ की निगरानी में लगा दी गई है।