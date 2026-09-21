लखीमपुर खीरी: खेत में घास काट रहे युवक को अजगर ने जकड़ा, साथियों ने बचाई जान; देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। निघासन इलाके में घास काटने गए एक युवक को अजगर ने जकड़ लिया। युवक के साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। इस घटना में युवक के बाएं हाथ में चोट आई है, जिसका उपचार चल रहा है। युवक को जकड़े अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है।

विज्ञापन





देखें वीडियो



यह घटना कुछ दिन पहले सिंगाही रोड स्थित नई बस्ती गांधीनगर वार्ड नंबर चार में हुई। बताया गया कि मुनेश उर्फ मुंशी अपने साथी चुन्ना और सुखविंदर के साथ घास काटने गया था। घास में छिपे एक अजगर ने अचानक मुनेश पर हमला कर दिया और उसे जकड़ लिया। अजगर से जकड़े होने के बावजूद मुनेश ने साहस दिखाया और खेत से बाहर आकर अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा।

विज्ञापन

विज्ञापन

मुनेश के शरीर पर अजगर लिपटा देख साथियों के होश उड़ गए। साथियों ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को मुनेश से अलग किया। इस दौरान अजगर के दांत लगने से मुनेश का बायां हाथ घायल हो गया। साथियों ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। फिलहाल मुनेश का उपचार घर पर ही जारी है।

विज्ञापन