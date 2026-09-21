लखीमपुर खीरी: खेत में घास काट रहे युवक को अजगर ने जकड़ा, साथियों ने बचाई जान; देखें वीडियो
लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में चारा काटने गए युवक पर अजगर ने हमला कर दिया। अजगर ने युवक के हाथों को जकड़ लिया। युवक ने शोर मचाकर अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने कड़ी मशक्कत करके अजगर को उसके शरीर से अलग किया। इसके बाद अजगर दोबारा खेतों में चला गया।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। निघासन इलाके में घास काटने गए एक युवक को अजगर ने जकड़ लिया। युवक के साथियों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे अजगर के चंगुल से छुड़ाकर उसकी जान बचाई। इस घटना में युवक के बाएं हाथ में चोट आई है, जिसका उपचार चल रहा है। युवक को जकड़े अजगर का वीडियो वायरल हो रहा है।
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ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील
रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना रविवार को ही मिली है। उन्होंने पुष्टि की कि यह घटना दो-तीन दिन पहले घास काटने गए युवक के साथ हुई थी। एहतियात के तौर पर इलाके में निगरानी के लिए एक वन टीम भेजी गई है। रेंजर ने स्थानीय लोगों से घास काटने या जंगल के आसपास जाते समय सतर्क रहने की अपील की है।
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