फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The thread of Rakhi will go across seven seas

Lakhimpur Kheri News: राखी का धागा जाएगा सात समंदर पार

Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
The thread of Rakhi will go across seven seas
इसी वाटरप्रूफ लिफाफे में भेजी जा रही रा​खियां। संवाद
लखीमपुर खीरी। रक्षाबंधन पर बहनों की राखी इस बार सात समंदर पार बैठे भाइयों की कलाई तक पहुंचेगी। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और रूस में रह रहे भाइयों के लिए डाकघरों में राखियों की बुकिंग शुरू हो गई है। डाक विभाग ने इसके लिए अलग काउंटर बनाया है।
विज्ञापन

राखी का त्योहार नजदीक आते ही डाकघरों में बुकिंग कराने वाली बहनों की संख्या बढ़ने लगी है। विदेश भेजी जाने वाली राखियों को सुरक्षित रखने के लिए 10 रुपये के वाटरप्रूफ लिफाफे की सुविधा दी जा रही है। बहनें राखी के साथ भाइयों के लिए शुभकामना संदेश भी भेज रही हैं।
विज्ञापन

डाक अधीक्षक रूप किशोर ने बताया कि बुकिंग शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी विदेश भेजी जाने वाली राखियों की संख्या अधिक नहीं है। अलग काउंटर होने से बुकिंग कराने वालों को सुविधा मिल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

10 से 15 दिन का लगता है समय
डाक विभाग निर्धारित प्रक्रिया के तहत राखियों को संबंधित पते पर भेज रहा है। बहनों को पता स्पष्ट और सही लिखने की सलाह दी जा रही है। विदेश भेजी जाने वाली राखियों को गंतव्य तक पहुंचने में करीब 10 से 15 दिन लगते हैं।

वजन के हिसाब से लगता है शुल्क
डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखियां भेज रहा है। उप डाकघरों में भी बुकिंग की सुविधा है। शहर में 22 से 28 रुपये तक के लिफाफे उपलब्ध हैं। विदेश भेजे जाने वाले लिफाफे को तौलकर डाक शुल्क लिया जाता है। विभाग के अनुसार सामान्यतः 500 रुपये के भीतर राखी भेजी जा सकती है, जबकि अधिक वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed