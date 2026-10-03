Lakhimpur Kheri News: दोधारा चांदनी पुल के पुनर्निर्माण में लगेगा एक वर्ष, पिलर है कमजोर

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एशिया के दूसरे सबसे लंबे झूला पुलों में शामिल यह पुल कंचनपुर जिले की दोधारा चांदनी नगर पालिका में है। बुधवार को पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। गृह मंत्रालय की तकनीकी टीम ने शुक्रवार को इसका निरीक्षण किया। शहरी विकास मंत्रालय के सस्पेंशन ब्रिज डिवीजन, ललितपुर के उप महानिदेशक कमल अधिकारी ने टीम का नेतृत्व किया।कमल अधिकारी ने बताया कि गिरे हुए पिलर के साथ दोनों तरफ के दो अन्य पिलर भी कमजोर मिले हैं। नदी के तेज बहाव से पिलरों की नींव और आसपास की मिट्टी बह गई है। इससे अन्य पिलर भी कमजोर हुए हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें भी दोबारा बनाना पड़ सकता है।उन्होंने बताया कि पुल के पुनर्निर्माण में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इसके लिए सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार और संघीय सरकार, दोनों का सहयोग जरूरी होगा।