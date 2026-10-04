Lakhimpur Kheri News: विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए विश्वंभर, सीमा और माधवी के नाम

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रविवार को कपिलश के संरक्षक प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल को अधिकतम गीतिका लेखन का विश्व रिकॉर्ड ‘द हाईएस्ट नंबर ऑफ गीतिका पोयम्स रिटेन बाई एन इंडिविजुअल’ का प्रमाणपत्र मिला। कपिलश सीतापुर जिलाध्यक्ष सीमा मिश्रा संजसी की पुस्तक ‘श्याम सलोने’ का विमोचन हुआ। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे ‘फर्स्ट पोयटिक बुक इन सार छंद डिवोटेड टु लॉर्ड कृष्णा’ के रूप में दर्ज किया।हरदोई की माधवी निधीश त्रिवेदी की पुस्तक ‘लोक माधवी’ को ‘फर्स्ट मल्टीलिंगवल फोक सॉन्ग सिंगल पब्लिश्ड कलेक्शन इन ऐट लेंग्वेज’ के रूप में प्रमाणपत्र दिया गया। द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के समीर सिंह ने तीनों को प्रमाणपत्र, बैज, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।तीसरे दिन डॉ. अंजू भोगल, सुबोध कुमार शर्मा शेरकोटि, प्रतोष मिश्र, डॉ. संजीव सारस्वत तपन, मनोज शुक्ल मनुज, नीरज नीरू, वीर पटेल, रमाकांत चौधरी, मीनाक्षी शुक्ला, संदीपिका दीक्षित, प्रतिभा सिंह और चैतन्य चेतन ने गीतपाठ किया।