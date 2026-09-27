Lakhimpur Kheri News: भुगतान के मुद्दे पर गरमाया गन्ना समिति का सदन

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सीजीएनपीजी कॉलेज के नेहरू सभागार में हुई बैठक में समिति के डेलीगेट अनिल कुमार, जगदीश प्रसाद, विनोद कुमार, भूपराम और प्रेम सागर ने सचिव बलवंत चौधरी को लिखित प्रस्ताव दिया। इसमें कहा गया कि गन्ना किसान बजाज चीनी मिल के भुगतान के लिए परेशान हैं, लेकिन बैठक के विचारणीय विषयों में भुगतान का बिंदु शामिल नहीं किया गया।प्रस्ताव में 15 अक्तूबर तक ब्याज सहित गन्ना भुगतान कराने और भुगतान न होने पर चीनी मिल को पेराई सत्र शुरू करने की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। प्रस्ताव की प्रतिलिपि गन्ना आयुक्त को भेजने का आग्रह भी किया गया।श्रीकृष्ण वर्मा ने कहा कि बिना भुगतान किए और इस पेराई सत्र का 14 दिन में भुगतान करने का शपथपत्र दिए बिना चीनी मिल का चक्का नहीं घूमने दिया जाएगा। बैठक में समिति के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुरेश चंद वर्मा आदि ने भी संबोधित किया।विधायक अमन गिरि ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि सहकारी गन्ना विकास समिति गन्ना किसानों के लिए काम कर रही है।बैठक में गत वार्षिक साधारण सभा की 17 मई को हुई बैठक की पुष्टि, चीनी मिल के गन्ना सुरक्षण, समिति में आउटसोर्स माध्यम से लेखाकार नियुक्त करने, समिति परिसर में कैंटीन व मार्केटिंग सेंटर खोलने और लेखाकार परीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पैनल गठित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।