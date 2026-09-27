Lakhimpur Kheri News: ठाठ नानकसर में शबद-कीर्तन से गूंजा दरबार

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दीवान में रागी एवं ढाडी जत्थों ने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने संगत को गुरवाणी और गुरु इतिहास से जोड़ा। संगत ने एकाग्रचित होकर गुरवाणी का श्रवण किया और गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा प्रकट की।महासमागम में शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, बरेली और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर से भी श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से हो रही बारिश के बावजूद दूर-दराज से संगत के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इससे गुरुद्वारा परिसर में पूरे दिन धार्मिक माहौल बना रहा।महासमागम के दौरान गुरुद्वारा साहिब में अटूट लंगर लगातार चल रहा है। पड़रियातुला और आसपास के क्षेत्र में महासमागम को लेकर विशेष उत्साह है। सोमवार को भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे।