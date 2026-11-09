Lakhimpur Kheri News: गोटैय्याबाग के तीन रास्तों की बदलेगी सूरत
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:12 PM IST
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लखीमपुर खीरी। मोहल्ला गोटैय्याबाग में तीन रास्तों पर सीसी सड़क और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद इस पर 15 लाख 72 हजार 351 रुपये खर्च करेगी।
पहली सीसी सड़क बबलू के मकान से रफीक के मकान होते हुए मुनुआ मिश्रा के मकान तक बनेगी। दूसरी सड़क रफीक के मकान से छोटे के मकान होते हुए पुत्तीलाल के मकान तक बनाई जाएगी। इन दोनों कार्यों पर नौ लाख 85 हजार 192 रुपये खर्च होंगे।
तीसरी सीसी सड़क कृष्ण कुमार के मकान से प्रमोद विश्वकर्मा के मकान होते हुए संतोष गौतम के मकान तक बनेगी। इसके लिए पांच लाख 87 हजार 159 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि मोहल्ले के लोग लंबे समय से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे। उनकी समस्या को देखते हुए कार्य स्वीकृत कराया गया है।
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पहली सीसी सड़क बबलू के मकान से रफीक के मकान होते हुए मुनुआ मिश्रा के मकान तक बनेगी। दूसरी सड़क रफीक के मकान से छोटे के मकान होते हुए पुत्तीलाल के मकान तक बनाई जाएगी। इन दोनों कार्यों पर नौ लाख 85 हजार 192 रुपये खर्च होंगे।
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तीसरी सीसी सड़क कृष्ण कुमार के मकान से प्रमोद विश्वकर्मा के मकान होते हुए संतोष गौतम के मकान तक बनेगी। इसके लिए पांच लाख 87 हजार 159 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि मोहल्ले के लोग लंबे समय से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे। उनकी समस्या को देखते हुए कार्य स्वीकृत कराया गया है।