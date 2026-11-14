Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Sports talents got a platform, Ishwara Vidyalaya won the title

Lakhimpur Kheri News: खेल प्रतिभाओं को मिला मंच, ईश्वरा विद्यालय ने जीते खिताब

Sat, 14 Nov 2026 11:34 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Sports talents got a platform, Ishwara Vidyalaya won the title
बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक एवं आयोजक। संवाद
खमरिया। ईसानगर ब्लॉक के खमरिया स्थित बीबीएलसी इंटर कॉलेज परिसर में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने दौड़, लंबी कूद, कबड्डी और खो-खो में प्रतिभा दिखाई। ईश्वरा विद्यालय ने कबड्डी और खो-खो में तीन खिताब अपने नाम किए।
विज्ञापन

बीईओ अखिलानंद राय की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों ने किया। इसमें न्याय पंचायत स्तर पर विजेता रहे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में मटरिया की शिवांशी और 100 मीटर दौड़ में मोहम्मदापुर की अंशिका प्रथम रहीं। जसवंतनगर की शीतल ने भी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।
विज्ञापन

कबड्डी में प्राथमिक विद्यालय बालक वर्ग में ईश्वरा विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका वर्ग में भी ईश्वरा विद्यालय ने कबड्डी और खो-खो दोनों प्रतियोगिताओं में बाजी मारी।
विज्ञापन
विज्ञापन

समापन समारोह में बीईओ अखिलानंद राय ने विजेताओं को सम्मानित किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष लालता प्रसाद बाजपेई और मंत्री रमेश चंद्र नागर भी मौजूद रहे। प्रदीप वर्मा, राजेश यादव, दुर्गेश श्रीवास्तव, महेश विश्वकर्मा और सर्वेश जायसवाल ने भी पुरस्कार वितरित किए। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए गए।

दीपक कुमार, सुरजन सिंह कुशवाहा और अनिल कुमार कटियार सहित कई शिक्षकों ने रेफरी की भूमिका निभाई। विनय वर्मा, सुनील वर्मा, बसंत कुमार, तीर्थमणि त्रिपाठी, धीरेंद्र कटियार और कनौजीलाल चौधरी भी रेफरी दल में शामिल रहे। शिक्षिका रश्मि जायसवाल, शालिनी तिवारी, अम्बिता वर्मा और अमित त्रिपाठी ने आयोजन में सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed