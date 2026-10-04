Lakhimpur Kheri News: सुहेली की गाद बनी मुसीबत, किसानों ने खोला मोर्चा

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किसानों का कहना है कि नदी का प्रवाह बाधित होने से बरसात में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है और खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहता है। किसानों के अनुसार, सुहेली नदी में लंबे समय से गाद जमा है। सफाई न होने के कारण पानी का बहाव प्रभावित होता है। बरसात के दौरान बाढ़ का पानी महीनों तक खेतों में भरा रहता है। इससे फसलें सड़ जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

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पलियाकलां। सुहेली नदी में जमा गाद और नकहुआ पुल की सफाई न होने से परेशान किसानों ने रविवार को आंदोलन शुरू कर दिया। पलिया-दुधवा मार्ग पर बंशीनगर पुलिस चौकी के पास कई गांवों के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए।