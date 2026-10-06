फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Serious allegations against Khamaria police; complaint lodged on the public grievance portal.

Lakhimpur Kheri News: खमरिया पुलिस पर गंभीर आरोप, जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Serious allegations against Khamaria police; complaint lodged on the public grievance portal.
खमरिया। क्षेत्र के पकरिया निवासी रत्नेंद्र कुमार ने खमरिया थाने के एक दरोगा और आरक्षी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने देवरिया में परिवार न्यायालय की पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों की मिलीभगत और निष्क्रियता का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
विज्ञापन

रत्नेंद्र कुमार का आरोप है कि देवरिया में पेशी के लिए वह खमरिया पुलिस की अभिरक्षा में गए थे। उनका पत्नी से विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। पेशी के बाद जब वह होटल में खाना खाने गए, तो पुलिसकर्मियों ने उनके विपक्षी राजकुमार जो रिश्ते में उनके साले हैं, उनको वहां बुला लिया। आरोप है कि राजकुमार ने होटल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की कोशिश की।
विज्ञापन

सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का पति-पत्नी का विवाद है। वे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed