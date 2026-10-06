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Lakhimpur Kheri News: क्षेत्रवार वैश्य समितियों के गठन पर मंथन

Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:49 PM IST
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Deliberations on the formation of region-wise Vaishya committees
कार्यक्रम के दौरान मंच पर मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारियों को क
लखीमपुर खीरी। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने क्षेत्रवार वैश्य समितियों के गठन को लेकर चर्चा की। उन्होंने समाज के युवक-युवतियों के वैवाहिक बायोडाटा एकत्र करने और उनके आधार पर वैवाहिक संबंधों को सुगम बनाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया।
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जिला महामंत्री सत्येंद्र गुप्ता ने संगठन को अधिक मजबूत, सक्रिय और व्यवस्थित बनाने का आह्वान किया। उन्होंने समाज के लोगों को एकजुट कर सामाजिक हितों में प्रभावी भूमिका निभाने की बात कही। जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने अतिथियों, पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार जताया।
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इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता मौजूद रहीं।

बैठक में जिला उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता, रविंद्र कुमार गुप्ता, अजय गुप्ता, रामजी गुप्ता, विजय गुप्ता मौजूद रहे।
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