24 घंटे में जंगली सूअरों की समस्या का हल नहीं निकला तो खुद धरने पर बैठूंगा : रोमी

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विधायक ने कहा कि जंगली सूअर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान इससे त्रस्त हैं और उनकी मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने डीएम से मांग की कि वे वन विभाग के साथ बैठक कर या तो नुकसान पहुंचा रहे जंगली सूअरों को मारने का आदेश जारी करें अथवा वन विभाग उन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाए।विधायक ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वे स्वयं आगे आकर कोई ठोस कदम उठाएंगे।