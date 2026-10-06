फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   If the wild boar problem is not resolved within 24 hours, I will sit on a protest myself: Romi.

24 घंटे में जंगली सूअरों की समस्या का हल नहीं निकला तो खुद धरने पर बैठूंगा : रोमी

Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
If the wild boar problem is not resolved within 24 hours, I will sit on a protest myself: Romi.
पलियाकलां। पलिया क्षेत्र में किसानों की ओर से किए जा रहे धरने को लेकर स्थानीय विधायक ने लखनऊ से लौटने के बाद किसानों की समस्याओं का पुरजोर समर्थन करते हुए प्रशासन और वन विभाग को सख्त चेतावनी दी है।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि जंगली सूअर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान इससे त्रस्त हैं और उनकी मांग पूरी तरह जायज है। उन्होंने डीएम से मांग की कि वे वन विभाग के साथ बैठक कर या तो नुकसान पहुंचा रहे जंगली सूअरों को मारने का आदेश जारी करें अथवा वन विभाग उन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाए।
विज्ञापन

विधायक ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वे स्वयं आगे आकर कोई ठोस कदम उठाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed