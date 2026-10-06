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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   ASHA workers' protest; dissatisfaction with the 13-point agreement.

Lakhimpur Kheri News: आशा बहुओं का प्रदर्शन, 13 सूत्री समझौते पर नाराजगी

Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
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ASHA workers' protest; dissatisfaction with the 13-point agreement.
पसगवां। 13 सूत्री समझौता लागू न होने और बकाया भुगतान न मिलने से नाराज आशा बहुओं ने मंगलवार को सीएचसी पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया।
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उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कई आशा-संगिनियों ने सीएचसी पसगवां से ब्लॉक कार्यालय तक मार्च किया। उन्होंने दो हजार में दम नहीं, 20 हजार से कम नहीं के नारे लगाए। उन्होंने अधीक्षक अश्वनी वर्मा, बीपीएमयू कमलेश गौतम, बीडीओ मोहित कौशिक और थानाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। उप मुख्यमंत्री-सह-स्वास्थ्य मंत्री और यूनियन के बीच 13 सूत्री लिखित समझौता हुआ था। इसमें मानदेय वृद्धि, मातृत्व अवकाश और बीमा जैसे मुद्दे शामिल थे। आशाओं का आरोप है कि आयुष्मान, आभा आईडी, कोविड और अन्य कई योजनाओं का बकाया भुगतान लटका है।
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मोहम्मदी सीएचसी में संविदा कर्मियों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन

मोहम्मदी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में संविदा कर्मियों ने दूसरे दिन भी काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन और वर्तमान वेतन में वृद्धि शामिल है। इस प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र वर्मा, देवेंद्र पांडेय, इंदू और सोनी सहित कई कर्मी मौजूद रहे। संवाद
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