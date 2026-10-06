Lakhimpur Kheri News: एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता में 12 टीमों ने लिया हिस्सा

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प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का उत्साह बढ़ाया। खेल की कमेंट्री सानू गाजी ने की। प्रतियोगिता में जिला पंचायत सदस्य तौहीद खां, ग्राम प्रधान सुदेश कुमार सहित कमेटी सदस्य फौजी सोहेब गाजी, अजीतुल्ला गाजी, अतीक अहमद रहे।

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अमीरनगर। रेहरिया में मंगलवार को एक दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ छेड़ीपुर और साहबगंज की टीमों के बीच मुकाबले से हुआ। पहले मुकाबले में साहबगंज की टीम ने छेड़ीपुर को हराकर जीत दर्ज की।