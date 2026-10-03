Lakhimpur Kheri News: कबड्डी टूर्नामेंट में संदीप की टीम रही विजेता

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फाइनल से पहले मुख्य अतिथि श्याममोहन दीक्षित ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। संदीप मोबाइल रिपेयरिंग की टीम ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और 25 अंक हासिल किए, जबकि खैरीगढ़ की टीम 15 अंक ही जुटा सकी।निर्णायक मुनव्वर और कपिल शर्मा ने संदीप मोबाइल रिपेयरिंग की टीम को विजेता घोषित किया। मुख्य अतिथि श्याममोहन दीक्षित, मुनेश शुक्ला और अनिल गुप्ता ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 5100 रुपये की नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। उपविजेता टीम को 3100 रुपये दिए गए।इस दौरान वामन द्वादशी महोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।