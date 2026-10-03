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Lakhimpur Kheri News: कबड्डी टूर्नामेंट में संदीप की टीम रही विजेता

Sat, 03 Oct 2026 11:44 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:44 PM IST
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Sandeep's team was the winner in the Kabaddi tournament
विजेता टीम को ट्राॅफी देते आयोजक।संवाद
निघासन। वामन द्वादशी महोत्सव के तहत सिंगाही खुर्द के प्राथमिक विद्यालय मैदान में चल रहे दो दिवसीय प्रो कबड्डी टूर्नामेंट का शनिवार को फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। संदीप की टीम ने परगना क्लब खैरीगढ़ को 25-15 से हराकर खिताब जीता।
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फाइनल से पहले मुख्य अतिथि श्याममोहन दीक्षित ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। संदीप मोबाइल रिपेयरिंग की टीम ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और 25 अंक हासिल किए, जबकि खैरीगढ़ की टीम 15 अंक ही जुटा सकी।
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निर्णायक मुनव्वर और कपिल शर्मा ने संदीप मोबाइल रिपेयरिंग की टीम को विजेता घोषित किया। मुख्य अतिथि श्याममोहन दीक्षित, मुनेश शुक्ला और अनिल गुप्ता ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 5100 रुपये की नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। उपविजेता टीम को 3100 रुपये दिए गए।
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इस दौरान वामन द्वादशी महोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
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