Lakhimpur Kheri News: दो भाइयों के विवाद में पहुंची पीआरवी टीम पर हमला

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क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव के अनुसार, पुलिस टीम दोनों भाइयों को समझाकर शांत कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वे नहीं माने और मारपीट शुरू कर दी। सिपाही की तहरीर पर दोनों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों में अनुरुद्धपुर गांव निवासी अजय कुमार (28) और सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के रजवापुर निवासी अंकुल (20) शामिल हैं। क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव के अनुसार, पुलिस टीम दोनों भाइयों को समझाकर शांत कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वे नहीं माने और मारपीट शुरू कर दी। सिपाही की तहरीर पर दोनों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया।गिरफ्तार आरोपियों में अनुरुद्धपुर गांव निवासी अजय कुमार (28) और सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के रजवापुर निवासी अंकुल (20) शामिल हैं।

मैगलगंज। अनुरुद्धपुर गांव में दो भाइयों के विवाद की सूचना पर पहुंची डायल-112 टीम पर दोनों ने हमला कर दिया। मारपीट में एक सिपाही के सिर में चोट लग गई और वर्दी फट गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।