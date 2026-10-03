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Lakhimpur Kheri News: 15 से शुरू होगी धान खरीद, तैयारियाें में जुटा विभाग

Sat, 03 Oct 2026 11:38 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:38 PM IST
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Paddy procurement to begin from 15th, department busy in preparations
लखीमपुर खीरी। इस बार 15 अक्तूबर से धान खरीद शुरू होगी। शासन से आदेश मिलने के बाद विभाग तैयारियों में जुट गया है। हालांकि बीते सालों में 01 अक्तूबर से ही धान खरीद शुरू हो जाती थी लेकिन इस बार क्रय नीति न आने की वजह से खरीद शुरू नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन की ओर से इस बार 160 केंद्रों पर धान खरीदे जाने की मंजूरी दी है। डिप्टी आरएमओ नमन पांडेय ने बताया कि क्रय नीति न आने की वजह से यह देरी हुई है। हालांकि किसानों को इस बात की जानकारी है। बताया कि क्रय नीति आते ही क्रय केंद्रों पर बैनर पोस्टर, कांटा-बांट आदि लगाए जाएंगे। इधर आढ़तों पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। संवाद
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