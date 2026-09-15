Lakhimpur Kheri News: नया सवेरा सीएलएफ समिति की कमान निर्मला देवी को

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निर्मला देवी ने बताया कि 12 सितंबर को अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया कराई गई थी। अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को चुनाव कराने पहुंचे एडीओ आईएसबी राजेश कुमार ने अध्यक्ष पद के लिए दोबारा नामांकन मांगे। इस पर समूह की महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। कुछ देर तक मौके पर गहमा-गहमी रही।बाद में अध्यक्ष पद के लिए दाखिल दूसरा नामांकन वापस ले लिया गया। इसके बाद निर्मला देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।सचिव पद के मतदान में सोना देवी को 29 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी आयशा को 25 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर रीता देवी ने 35 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उनकी प्रतिद्वंद्वी मीरा देवी को 21 वोट मिले।