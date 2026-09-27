Lakhimpur Kheri News: नयापिंड बना टापू, कटान के डर से खेतों में उतरे किसान

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बृहस्पतिवार से हुई बारिश से किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। मोहाना के बढ़े जलस्तर से चौगुर्जी, नयापिंड और जसनगर बाढ़ से घिर गए। नदी का पानी बढ़ने पर किसानों और ग्रामीणों ने शनिवार को गिरिजापुरी बैराज पहुंचकर गेट खुलवाया। इससे कई गांवों को बाढ़ से राहत मिली।नयापिंड निवासी वीर सिंह ने बाढ़ और कटान के डर से बांध मार्ग पर छप्पर डालकर आशियाना बना लिया है। बिजली न होने से पानी का संकट खड़ा हो गया और इन्वर्टर भी जवाब दे गए।किसान स्वर्ण सिंह, मंजीत सिंह, सुरेश, मेलाराम, रामखिलावन और गुरुप्रसाद ने बताया कि नदी लगातार खेतों की ओर बढ़ रही है। कटान के डर से वे फसल काट रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि सुरेश तलवाड, राकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।कटान थोड़ी-थोड़ी हो रही है। मौके का निरीक्षण किया गया है। कटान रोकने के इंतजाम कराए जाएंगे। नदी का जलस्तर अब घट रहा है। इस पर पूरी नजर रखी जा रही है। लेखपाल की तैनाती कर दी गई है।-यदुवीर सिंह, एसडीएम निघासन