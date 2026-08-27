लखीमपुर खीरी: मोहाना नदी का जलस्तर बढ़ा, नेपाल सीमा से सटे गांवों में पहुंचा पानी, कटान से सहमे लोग

एसडीएम ने किया निरीक्षण

कटान की विकराल स्थिति की सूचना पर एसडीएम निघासन यदुवीर सिंह ने नहर विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कटान की स्थिति का जायजा लेते हुए प्रभावित मकानों को बचाने के लिए नदी किनारे पत्थरों का जाल और बोरियां लगवाने का काम शुरू कराया। इससे कटान की गति को रोकने और मकानों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है।



एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि मोहाना नदी के कटान की स्थिति का सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया है। प्रभावित मकानों को कटान से बचाने के लिए नदी किनारे आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार बचाव कार्य आगे भी कराया जाएगा।