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सीएमओ कार्यालय के सभागार में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता की अध्यक्षता में संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. धनीराम भार्गव भी मौजूद रहे। सीएमओ ने बताया कि मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) और पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट (पीएमआर) के सुरक्षित और त्वरित आदान-प्रदान के लिए दोनों विभाग इन पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। इंटरलिंकिंग से सूचनाओं का ऑनलाइन आदान-प्रदान आसान होगा। इससे रिपोर्ट भेजने में समय बचेगा और मानवीय त्रुटियों की आशंका कम होगी।कार्यशाला में जिले के सभी 15 ब्लॉकों से आए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को पोर्टल इंटरलिंकिंग, रिपोर्ट तैयार करने, ऑनलाइन अपलोड करने और संबंधित विभाग तक समय से भेजने की प्रक्रिया समझाई गई। अधिकारियों ने बताया कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य होती हैं। इसलिए इनकी सटीकता और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है।