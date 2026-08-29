लखीमपुर खीरी: रक्षाबंधन पर ससुराल गए युवक की निर्मम हत्या, पत्नी समेत सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज

लखीमपुर खीरी के पसगवां क्षेत्र के गांव पांडेवारी में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके सिर और चेहरे पर किसी वजनदार वस्तु से प्रहार किया गया। मृतक के बहनोई ने उसकी पत्नी समेत सात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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थाना उचौलिया क्षेत्र के गांव कसरावल निवासी कलक्टर ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उनके साले मोहम्मदी थाने के गांव पचतौर निवासी अवधेश कुमार (35 वर्ष) शुक्रवार को ग्राम छपौरा (थाना पसगवां) राखी लेकर गए थे। शनिवार को पांडेवारी में छपौरा मार्ग पर उनका पड़ा शव मिला। बाइक पड़ोस के खेत में पड़ी मिली। चेहरे पर चोट के निशान मिले।कलक्टर ने आरोप लगाया कि गांव छपौरा में अवधेश की पत्नी जूली, सास मीना देवी, ससुर गंगाराम, अजय कुमार, अमित कुमार, अर्चना और वर्षा ने मिलकर अवधेश कुमार की हत्या कर दी। शव छपौरा से तीन सौ मीटर दूर एक कच्ची सड़क पर डाल दिया।