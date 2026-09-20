लखीमपुर खीरी: रील बनाने से रोका तो पत्नी ने मायके वालों से पिटवाया, युवक की मौत; चार महीने पहले हुई थी शादी

लखीमपुर खीरी जिले के भीरा थाना क्षेत्र के पल्हनापुर गांव में रील बनाने से रोकने पर पत्नी से हुए विवाद के बाद युवक की पिटाई कर दी गई। गंभीर हालत में सीएचसी बिजुआ ले जाए गए युवक पंकज कुमार (28) की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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मृतक के परिजनों ने पत्नी के मायके वालों पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। शनिवार देर शाम आई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत की बात सामने आई है। सिर पर दो चोटें मिली हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।गांव पल्हनापुर निवासी पंकज कुमार का शुक्रवार रात करीब आठ बजे पत्नी रोशनी से विवाद हुआ था। आस-पास के ग्रामीणों के मुताबिक, पंकज पत्नी को रील बनाने से रोकता था। शुक्रवार देर शाम इसी बात को लेकर दोनों में फिर विवाद हुआ।आरोप है कि पंकज ने पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद रोशनी ने अपने मायके वालों को सूचना दी। कुछ देर बाद उसका भाई और दोस्त समेत करीब पांच लोग गांव पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पंकज से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।