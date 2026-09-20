लखीमपुर खीरी: दुलही गोलीकांड में नया मोड़, इदरीश की पत्नी बोली- पति ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई

लखीमपुर खीरी के पढुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में युवती को साथ ले जाने के विवाद के बाद हुई फायरिंग और इदरीश की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब मृतक की पत्नी शायरा ने पति की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। उसने पांच लोगों पर पति की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है।

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शायरा के मुताबिक, उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया था। उसका आरोप है कि युवती को साथ ले जाने के बाद युवती के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और उसे भी धमकाया। आरोप है कि युवती के भाइयों ने कहा था कि उनकी बहन को साथ ले जाने वाले की पत्नी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इससे डरकर वह अपने 10 वर्षीय बच्चे को लेकर मायके सिंगाही चली गई थी। विज्ञापन



पांच लोगों पर लगाया हत्या का आरोप

शायरा ने आरोप लगाया कि इदरीश ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अखिलेश, राहुल, पुत्तन, संदीप और टिंकू ने मिलकर उसकी हत्या की। उसका दावा है कि इदरीश को गोली राहुल ने मारी थी। उसने अखिलेश पर हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। शायरा के मुताबिक, उसके पति ने उसे तलाक नहीं दिया था। उसका आरोप है कि युवती को साथ ले जाने के बाद युवती के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और उसे भी धमकाया। आरोप है कि युवती के भाइयों ने कहा था कि उनकी बहन को साथ ले जाने वाले की पत्नी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इससे डरकर वह अपने 10 वर्षीय बच्चे को लेकर मायके सिंगाही चली गई थी।शायरा ने आरोप लगाया कि इदरीश ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अखिलेश, राहुल, पुत्तन, संदीप और टिंकू ने मिलकर उसकी हत्या की। उसका दावा है कि इदरीश को गोली राहुल ने मारी थी। उसने अखिलेश पर हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया है।

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