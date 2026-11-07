Lakhimpur Kheri News: दिल्ली की दौड़ में पीछे छूटे लोकल रूट

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लखनऊ और कानपुर मार्ग पर भी 10 बसें लगाई गई हैं। इसके चलते लोकल रूटों पर बसों की उपलब्धता घट गई है और यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है।गोला से पीलीभीत, लखीमपुर, पलिया और मोहम्मदी-बरवर होते हुए मैगलगंज मार्ग पर बसें कम होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं, लखीमपुर डिपो से सीतापुर, धौरहरा और बेहजम जाने वाले यात्रियों को भी बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। त्योहार पर बाजार और रिश्तेदारों के यहां आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन लोकल मार्गों पर बसें कम हैं।गोला डिपो प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ रही। दिल्ली, हरिद्वार और जयपुर के लिए 60 बसें लगातार संचालित हैं। इनमें सभी सीटें भरी हुई हैं, जबकि यहां से बाहर जाने वाली बसें खाली जा रही हैं। कानपुर और लखनऊ मार्ग पर भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है। जिन लोकल मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां की बसें लंबी दूरी पर भेजी गई हैं।लखीमपुर डिपो की एआरएम गीता सिंह ने बताया कि दिल्ली के लिए आठ बसें भेजी गई हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा बसें लखनऊ मार्ग पर संचालित की जा रही हैं।एसी बसों की ऑनलाइन बुकिंग में भी सीटें नहींदिल्ली आने-जाने वाली एसी बसों में ऑनलाइन बुकिंग के दौरान भी सीटें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली, हरिद्वार और जयपुर के लिए संचालित बसें यात्रियों से पूरी भरी चल रही हैं। ऐसे में त्योहार पर घर पहुंचने और वापस लौटने की तैयारी कर रहे यात्रियों को परेशानी हो रही है।