विकास और सुशासन के दम पर फिर बनाएंगे सरकार : विजय

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शनिवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 साल बाद किसी दल की सरकार दोबारा बनी है तो वह भाजपा की योगी सरकार है।बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने की। पाठक ने पदाधिकारियों से महिलाओं और युवाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। मतदाता संयोजक अरविंद सिंह संजय ने अभियान की जानकारी दी। जिला महामंत्री मनोज वर्मा ने सभी मोर्चों और मंडल पदाधिकारियों से इसे सफल बनाने की अपील की।जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि 21 और 22 नवंबर को जिलेभर में विशेष मतदाता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने पर जोर रहेगा।बैठक के समापन पर विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी और संगठन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। बैठक में विधायक मंजू त्यागी, अमन गिरि, विनोद शंकर अवस्थी, सौरभ सिंह सोनू, महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रतिमा भदौरिया और युवा मोर्चा अध्यक्ष राम पांडे समेत जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे।