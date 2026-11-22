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-दिव्यांगता परीक्षण शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांगता परीक्षण शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-शूर्पणखा प्रसंग का मंचन : सिंगाही के श्रीरामलीला मेला महोत्सव में पंचवटी और शूर्पणखा प्रसंग की लीला का मंचन शाम 4 बजे से।

-श्रीराम कथा : गोला के नीलकंठ मैदान में श्रीराम कथा का आयोजन शाम पांच बजे से।

-कवि सम्मेलन : सदर तहसील के ग्राम पंचायत भानपुर में ग्रामवासियों की ओर से कवि सम्मेलन शाम आठ बजे से।

-चेस टूर्नामेंट : लखीमपुर चेस एसोसिएशन की ओर से टुन्नू सिंह मेमोरियल चेस टूर्नामेंट का आयोजन मिश्राना मोहल्ले के शीतला भवन में सुबह 10 बजे से।