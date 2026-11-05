Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-खेलकूद प्रतियोगिता : फरधान क्षेत्र के शंकरपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-अहिरावण वध की लीला : तिकुनिया जनता रामलीला मेला में अहिरावण वध व रावण वध का मंचन शाम चार बजे से।

-धौरहरा के कफारा में श्रीलीलानाथ मेला परिसर में चल रहे दशहरा मेले में रावण वध, श्रीराम राजतिलक शाम पांच बजे से।

-मेला समापन : बेहजम के रामलीला मैदान में दशहरा मेला का समापन पर रावण के पुतले का दहन शाम पांच बजे से।

-खेलकूद प्रतियोगिता : निघासन के जिला पंचायत इंटर कॉलेज मैदान में परिषदीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।