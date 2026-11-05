Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:22 PM IST
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-खेलकूद प्रतियोगिता : निघासन के जिला पंचायत इंटर कॉलेज मैदान में परिषदीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
-खेलकूद प्रतियोगिता : फरधान क्षेत्र के शंकरपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-अहिरावण वध की लीला : तिकुनिया जनता रामलीला मेला में अहिरावण वध व रावण वध का मंचन शाम चार बजे से।
-धौरहरा के कफारा में श्रीलीलानाथ मेला परिसर में चल रहे दशहरा मेले में रावण वध, श्रीराम राजतिलक शाम पांच बजे से।
-मेला समापन : बेहजम के रामलीला मैदान में दशहरा मेला का समापन पर रावण के पुतले का दहन शाम पांच बजे से।
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-खेलकूद प्रतियोगिता : फरधान क्षेत्र के शंकरपुर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-अहिरावण वध की लीला : तिकुनिया जनता रामलीला मेला में अहिरावण वध व रावण वध का मंचन शाम चार बजे से।
-धौरहरा के कफारा में श्रीलीलानाथ मेला परिसर में चल रहे दशहरा मेले में रावण वध, श्रीराम राजतिलक शाम पांच बजे से।
-मेला समापन : बेहजम के रामलीला मैदान में दशहरा मेला का समापन पर रावण के पुतले का दहन शाम पांच बजे से।