Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही के वार्ड नंबर-6 स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।

गोला की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद्भागवत कथा शाम चार बजे से।

काव्य कुंभ : विश्व रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से गोला के रॉयल पैलेस में अनवरत छोटी काशी काव्य कुंभ का आयोजन।

दशम मूर्ति स्थापना : शहर के चित्रगुप्त चौराहा स्थित श्री दुर्गे चित्रगुप्त मंदिर में दशम मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में काव्य संध्या शाम सात बजे से।

विशेष शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों की दिव्यांगता की जांच के लिए विशेष शिविर सुबह 10 बजे से।