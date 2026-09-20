Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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प्रदर्शन : बिलोबी मेमोरियल मैदान में सर्व हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का प्रदर्शन सुबह 10 बजे से।

ज्ञापन : उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में डीएम काे ज्ञापन देंगे सुबह 10 बजे।

कबड्डी : सिंगाही कस्बे में बामन द्वादशी के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।

फुटबॉल टूर्नामेंट : गोला के स्टेडियम में गोला चैंपियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट दोपहर दो बजे से।

रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।

विशेष शिविर : जिला अस्पताल में दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के लिए विशेष शिविर सुबह 10 बजे से।