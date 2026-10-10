Lakhimpur Kheri News: आज से मेले में जाना है तो रास्ता देखकर निकलें, 21 तक बदला रहेगा ट्रैफिक

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सदर चौराहा से संकटा देवी चौराहा तक एकल दिशा में वाहन चलेंगे, जबकि शोभायात्रा और राम बरात के मार्ग पर ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। मेला और रावण दहन के दिन कुछ वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी।दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों के आसपास यातायात व्यवस्था बदली गई है। यातायात पुलिस के अनुसार, मेला और रावण दहन के दिन शाम चार बजे से सैंधरी बाइपास की ओर से शहर में आने वाले सभी प्रकार के छोटे व्यावसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।बड़े वाहनों को भी बदलना होगा रास्तामहेवागंज की ओर से आने वाले बड़े व्यावसायिक वाहन सैधरी बाइपास होते हुए बरगद चौराहा से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। वहीं, एलआरपी चौराहा की ओर से आने वाले बड़े वाहन बरगद तिराहा से सैधरी बाइपास होकर निकाले जाएंगे। हालांकि, आपातकालीन वाहनों, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।रूट डायवर्जन शारदीय नवरात्र के पहले दिन से लागू होकर 21 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा। वाहन स्वामियों से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचने की अपील है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।-अभिमन्यु त्रिपाठी, सीओ, यातायात