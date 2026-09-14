Lakhimpur Kheri News: सपा के नव मनोनीत पदाधिकारियों को सौंपे मनोनयन पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 14 Sep 2026 02:19 AM IST
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पलियाकलां। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नव मनोनीत पदाधिकारियों और विधानसभा संगठन गठन को लेकर बैठक हुई। इसमें संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। नव मनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी सौंपे गए।
वरिष्ठ सपा नेता धनंजय उपाध्याय ने पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गर्भवती महिलाओं के लिए 102 और आपात स्थिति में 108 एंबुलेंस सेवा शुरू की गई। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा विधवा व बेसहारा महिलाओं को पेंशन दी गई।
पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने कहा कि सपा ने गरीबों, मजलूमों और कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा की है। प्रदेश सचिव गुरप्रीत सिंह जॉर्जी, रेहान खान, अनीता यादव, नरेश यादव, संजीव मुन्ना और जिला महामंत्री अंसार महलूद ने भी विचार रखे।
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बैठक में विधानसभा अध्यक्ष फुरकान अंसारी, गुरप्रीत सिंह, गोपी नन्नर, अरुण मौर्य, डॉ. अजय कुमार अवस्थी, जफर अहमद टीटू, सईद खान, राजा खान, ललित पाल, फारुख लियाकती, ऐनुफ बेग सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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वरिष्ठ सपा नेता धनंजय उपाध्याय ने पूर्ववर्ती सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गर्भवती महिलाओं के लिए 102 और आपात स्थिति में 108 एंबुलेंस सेवा शुरू की गई। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा विधवा व बेसहारा महिलाओं को पेंशन दी गई।
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पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने कहा कि सपा ने गरीबों, मजलूमों और कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा की है। प्रदेश सचिव गुरप्रीत सिंह जॉर्जी, रेहान खान, अनीता यादव, नरेश यादव, संजीव मुन्ना और जिला महामंत्री अंसार महलूद ने भी विचार रखे।
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बैठक में विधानसभा अध्यक्ष फुरकान अंसारी, गुरप्रीत सिंह, गोपी नन्नर, अरुण मौर्य, डॉ. अजय कुमार अवस्थी, जफर अहमद टीटू, सईद खान, राजा खान, ललित पाल, फारुख लियाकती, ऐनुफ बेग सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।