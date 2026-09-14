Lakhimpur Kheri News: ब्रॉडगेज रेल लाइन के संचालन की मांग तेज, व्यापारी करेंगे आंदोलन

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नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा और कंछल गुट के व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी रेल लाइन जरूरी है। दोनों व्यापार मंडलों के साथ व्यापारी और आम जनता भी आंदोलन में शामिल होंगे। विज्ञापन

बैठक में पलिया बार एसोसिएशन अध्यक्ष अफसर अली, चंद कुमार जैन, अनिल वर्मा, जसवीर फ्लोर, श्याम आनंद, मैलानी के पूर्व सपा नरेश यादव, संपूर्णानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष इश्तियाक अली खान, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आरडी राय, भाकपा माले के कमलेश राय, विपिन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे। संवाद नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा और कंछल गुट के व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी रेल लाइन जरूरी है। दोनों व्यापार मंडलों के साथ व्यापारी और आम जनता भी आंदोलन में शामिल होंगे।बैठक में पलिया बार एसोसिएशन अध्यक्ष अफसर अली, चंद कुमार जैन, अनिल वर्मा, जसवीर फ्लोर, श्याम आनंद, मैलानी के पूर्व सपा नरेश यादव, संपूर्णानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष इश्तियाक अली खान, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आरडी राय, भाकपा माले के कमलेश राय, विपिन गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे। संवाद

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पलियाकलां। ब्रॉडगेज रेल लाइन के संचालन की मांग को लेकर व्यापारी और नगरवासी आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। माहौर वैश्य धर्मशाला में हुई बैठक में 15 सितंबर को पलिया रेलवे स्टेशन पर जुटने का निर्णय लिया गया। यहां से एसडीएम को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।