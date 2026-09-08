यूपी: बरेली में स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत, चार नए संक्रमित मिले; अब तक 14 केस सामने आए

बरेली जिले में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार को आई निजी लैब की जांच में महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में चार नए मरीज भी स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिले हैं।

विज्ञापन





इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को संक्रमित मिले मरीजों में बिलसंडा माई किरातपुर भमोरा निवासी 11 वर्षीय बच्चा, पुराना शहर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग, एजाज नगर गौटिया निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति और भदपुरा निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं। विज्ञापन



सभी की निजी लैब में कराई गई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम संक्रमितों की निगरानी और उनके संपर्क में आए लोगों को जरूरी दवा देने घर पहुंचेगी। बता दें कि इससे पहले नौ लोग संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में अब तक 14 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को संक्रमित मिले मरीजों में बिलसंडा माई किरातपुर भमोरा निवासी 11 वर्षीय बच्चा, पुराना शहर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग, एजाज नगर गौटिया निवासी 59 वर्षीय व्यक्ति और भदपुरा निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग शामिल हैं।सभी की निजी लैब में कराई गई जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम संक्रमितों की निगरानी और उनके संपर्क में आए लोगों को जरूरी दवा देने घर पहुंचेगी। बता दें कि इससे पहले नौ लोग संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में अब तक 14 लोग पॉजिटिव मिले हैं।

विज्ञापन