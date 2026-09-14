फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   If there is no development, we will not vote... villagers raised slogans

Lakhimpur Kheri News: विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे... ग्रामीणों ने लगाए नारे

Mon, 14 Sep 2026 02:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 14 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
If there is no development, we will not vote... villagers raised slogans
गांव सिसैया खुर्द में बैनर लगाकर नारेबाजी करते ग्रामीण। स्रोत: वीडियो
धौरहरा। सिसैया खुर्द गांव में जलभराव और कीचड़ की समस्या को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कीचड़ भरी सड़क पर खड़े होकर ग्राम प्रधान और विधायक के खिलाफ नारे लगाए।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने ‘काम नहीं तो वोट नहीं’ लिखा बैनर भी लगाया। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चुनाव के समय विकास कार्यों के वादे किए गए थे, लेकिन बाद में गांव की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना है कि सड़क समेत अन्य विकास कार्य नहीं कराए गए तो वे मतदान नहीं करेंगे।
विज्ञापन

धौरहरा विधानसभा क्षेत्र का सिसैया खुर्द, सिसैया कलां का मजरा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की आबादी करीब दो हजार है। बरसात में जलभराव और कीचड़ से आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रधान प्रतिनिधि भग्गू खां ने बताया कि गांव में इंटरलॉकिंग खड़ंजा लगा है। उनके कार्यकाल में 60 आवास और शौचालय दिए गए हैं। इससे पहले पूर्व प्रधान ने करीब 100 आवास बनवाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के केवल तीन लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं।

विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले वही लोग हैं, जो उनके और भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं। विपक्षियों के कहने पर सुजईकुंडा पुल को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वह ईसानगर में मीटिंग के लिए जा रहे हैं और लौटकर गांव जाकर जानकारी लेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed