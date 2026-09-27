Lakhimpur Kheri News: भारी बारिश से परिवहन व्यवस्था भी लड़खड़ाई, 75 बसों के थमे पहिये

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लखीमपुर डिपो पर 85 अनुबंधित व 15 निगम की बसें संचालित हैं। ये लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, दिल्ली, शाहजहांपुर आदि मार्गों पर चलती हैं। शनिवार को बारिश, सवारियां न होने और मौसम खराब होने से लखीमपुर डिपो की लखनऊ जाने वाली 40 अनुबंधित बसें खड़ी रहीं। इसके अलावा दिल्ली सहित अन्य मार्गों की चार से पांच निगम की बसें भी संचालित नहीं हो सकीं।लखीमपुर डिपो की एआरएम गीता सिंह ने बताया कि रोजाना डिपो से 10 से 11 लाख रुपये की आय होती है, लेकिन शनिवार को पांच लाख का आंकड़ा भी पार नहीं हो सका। रविवार की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं रही। रविवार को भी सवारियां कम होने से 30 प्रतिशत बसें संचालित नहीं हो पाईं। इससे निगम को काफी नुकसान हो रहा है।गोला डिपो प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को लोकल मार्ग की 30 बसों का संचालन प्रभावित रहा। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, मथुरा, हरिद्वार आदि लंबे मार्गों की बसें रास्ते में पेड़ गिरने से कई घंटों तक फंसी रहीं। हालांकि रविवार को थोड़ी राहत है। मौसम खराब होने की वजह से सवारियां बहुत कम निकल रही हैं।