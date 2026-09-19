Lakhimpur Kheri News: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ...

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पलियाकलां में श्रीराम मंदिर ठाकुर द्वारा से गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकली। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। श्रद्धालु रास्तेभर ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाते हुए चले। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे के साथ रंग खेलकर उत्साह भी दिखाया। यात्रा शारदा नदी के तटबंध तक पहुंची। यहां पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यात्रा के दौरान लोग सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहे।बरवर में मोहल्ला शास्त्री नगर में स्व. वीरू गुप्ता की स्मृति में आयोजित पांच दिवसीय श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव का शनिवार को समापन हुआ। गणपति बप्पा के जयकारों के बीच श्रद्धालु प्रतिमा लेकर गोमती तट पहुंचे। यहां विधि-विधान से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल रहा। एडवोकेट विमल शुक्ल, नीलकमल गुप्ता, विपिन गुप्ता और वीरू गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।बांकेगंज में राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण के पूजा पंडाल में स्थापित भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा का शनिवार को गाजे-बाजे के साथ विसर्जन किया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर मंदिर से निकली शोभायात्रा मुख्य बाजार पहुंची। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बप्पा की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की। बड़ी नहर के तट पर पहुंचने के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर राजेंद्र अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, पिंकी गोयल, नीरू अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, राहुल माहेश्वरी आदि मौजूद रहे। संवाद