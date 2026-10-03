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महाविद्यालयों में चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम होगा संचालित : कुलपति

Sat, 03 Oct 2026 11:40 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:40 PM IST
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Four-year UG courses will be conducted in colleges: Vice Chancellor
भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय पतरासी में पहुंचे कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी का स्वागत करती छात्राएं।
लखीमपुर खीरी। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने शनिवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर महाविद्यालय, पतरासी-मुरादनगर में जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। उन्होंने परीक्षा, प्रवेश और अन्य समस्याओं के समाधान पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
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उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और बताया कि सत्र 2027-28 से महाविद्यालयों में चार वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम संचालित होगा। सभी विद्यार्थी फोर्थ ईयर ऑनर्स के लिए पात्र होंगे और इसके लिए सीजीपीए की बाध्यता नहीं होगी।
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प्राचार्यों के साथ बैठक में बीएड में फाइन आर्ट्स शामिल करने, शिक्षक चयन प्रक्रिया ऑनलाइन करने, समर्थ पोर्टल पर प्रवेश और एडमिशन ग्रांट की प्रक्रिया साथ कराने पर चर्चा हुई। संवाद
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