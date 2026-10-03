फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Five thousand rupees job, 24 hours responsibility

Lakhimpur Kheri News: पांच हजार की नौकरी, 24 घंटे की जिम्मेदारी

Sat, 03 Oct 2026 11:39 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Five thousand rupees job, 24 hours responsibility
कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे पंप ऑपरेटर। संवाद - फोटो : धुएं की चपेट में आने से बदहवाश महिला श्रमिक ट्रामा सेंटर में भर्ती। संवाद
लखीमपुर खीरी। गांवों में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभाल रहे पंप ऑपरेटरों ने पांच हजार रुपये के मानदेय में 24 घंटे ड्यूटी कराने का आरोप लगाया। कम मानदेय और सुविधाओं के अभाव से नाराज ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा।
विज्ञापन

ऑपरेटरों ने बताया कि पंप और विद्युत उपकरणों के संचालन के साथ गांवों में पानी की आपूर्ति सुचारु रखना और तकनीकी समस्या आने पर उसे संभालना भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं हैं।
विज्ञापन

उन्होंने आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल करने और मासिक वेतन 20 हजार रुपये करने की मांग की। साथ ही पीएफ, ईएसआई, दुर्घटना बीमा, अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं, साप्ताहिक अवकाश और अन्य देय छुट्टियां देने की मांग की। पहचान पत्र, सेवा संबंधी दस्तावेज और ज्वाइनिंग लेटर या नियुक्ति पत्र देने की भी मांग उठाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऑपरेटरों ने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कार्य बहिष्कार करेंगे। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता मनोज मौर्या ने बताया कि पंप ऑपरेटरों को संबंधित कंपनियों ने रखा है। विभाग से उनका सीधा कोई वास्ता नहीं है। मांगों को लेकर संबंधित कंपनियों को पत्र लिखा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed