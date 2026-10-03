Lakhimpur Kheri News: आज बंद रहेंगी नई बस्ती व छाउछ उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति

विज्ञापन

नई बस्ती उपकेंद्र के एसडीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि टेस्टिंग कार्य के चलते नई बस्ती, बस स्टेशन रोड, हॉस्पिटल रोड, काशीनगर, राजापुर समेत संबंधित सभी क्षेत्रों की आपूर्ति सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी।वहीं, छाउछ उपकेंद्र के एसडीओ कपिल मुनि ने बताया कि टेस्टिंग के चलते सुबह सात से 10 बजे तक सभी फीडर बंद रहेंगे। दोनों एसडीओ ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए जरूरी विद्युत संबंधी कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है।