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Lakhimpur Kheri News: आज बंद रहेंगी नई बस्ती व छाउछ उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति

Sat, 03 Oct 2026 11:50 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:50 PM IST
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Electricity supply to Naya Basti and Chauch substations will remain closed today
लखीमपुर खीरी। अनुरक्षण माह के तहत लखीमपुर डिविजन के दो विद्युत उपकेंद्रों पर टेस्टिंग कार्य कराया जाएगा। इसके चलते आज नई बस्ती उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में चार और छाउछ उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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नई बस्ती उपकेंद्र के एसडीओ शैलेंद्र सिंह ने बताया कि टेस्टिंग कार्य के चलते नई बस्ती, बस स्टेशन रोड, हॉस्पिटल रोड, काशीनगर, राजापुर समेत संबंधित सभी क्षेत्रों की आपूर्ति सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी।
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वहीं, छाउछ उपकेंद्र के एसडीओ कपिल मुनि ने बताया कि टेस्टिंग के चलते सुबह सात से 10 बजे तक सभी फीडर बंद रहेंगे। दोनों एसडीओ ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए जरूरी विद्युत संबंधी कार्य पहले ही निपटाने की अपील की है।
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