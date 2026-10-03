Lakhimpur Kheri News: बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची से की छेड़खानी, आरोपी हिरासत में

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परिजनों के मुताबिक, बच्ची घरेलू सामान लेने के लिए घर से निकली थी। घर के पास ही मकबूल की दुकान और मकान है। आरोप है कि दोपहर करीब 12 बजे मकबूल बच्ची को बहला-फुसलाकर दुकान के पीछे बने घर में ले गया। वहां उसके साथ छेड़खानी की।बच्ची ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जुटने लगे। इस पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन आरोपी की दुकान पर पहुंचे। दोनों पक्षों में बहस हुई। सूचना पर डायल 112 और कोतवाली पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई।सीओ महक शर्मा ने बताया कि परिजनों की ओर से बच्ची के साथ छेड़खानी की तहरीर दी गई है। आरोपी मकबूल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है।