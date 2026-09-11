Lakhimpur Kheri News: पंचायत सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष बर्खास्त, 819 को नोटिस

विज्ञापन

आंदोलन के चलते जिलेभर की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। काॅमन सर्विस सेंटर भी नहीं चल रहे हैं और फार्मर आईडी नहीं बन रही है। एडीपीआरओ महेंद्र कुमार ने शुक्रवार को जिलेभर के एडीओ पंचायत के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी ग्राम सचिव पंचायत सहायकों से हाजिरी नहीं लगाने का स्पष्टीकरण लें।डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि जिले के 819 पंचायत सहायकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष आशीष कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उन्होंने आधार आईडी बनाने के लिए ग्रामीणों से वसूली की है। शिकायत के बाद उन्हें पंचायत सहायक पद से बर्खास्त कर दिया गया।