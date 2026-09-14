Lakhimpur Kheri News: गैंडा संरक्षण की तस्वीरें उकेरकर बच्चों ने जीते पुरस्कार

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पार्क प्रशासन ने विद्यार्थियों को गैंडों के पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण के प्रयासों की जानकारी दी। चित्रकला में ओमी शाह प्रथम, रिद्धि गुप्ता द्वितीय और ऋषिका तृतीय रहीं। मूर्तिकला में अनुज राठौर प्रथम, शौर्य शुक्ला द्वितीय और प्रखर गुप्ता तृतीय रहे। समापन पर विद्यालय प्रबंधक शिवपाल सिंह और वरिष्ठ आचार्य सुनीत मिश्र ने दुधवा प्रशासन का आभार जताया।

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पलियाकलां। दुधवा नेशनल पार्क में विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में हुई साप्ताहिक प्रतियोगिता में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, पलियाकलां के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। कला विषय प्रमुख आचार्य प्रेम प्रकाश राणा के निर्देशन में छात्र-छात्राओं ने वन्यजीव सुरक्षा, गैंडा संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन पर कलाकृतियां बनाईं।