Lakhimpur Kheri News: हाथियों ने रौंदी गन्ना और धान की फसल

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शुक्रवार सुबह खेतों में पहुंचे किसानों को फसल बर्बाद मिली। तकियापुरवा गांव निवासी मुशर्रफ खान के मुताबिक, हाथियों ने करीब नौ बीघा गन्ने की फसल को खाने के साथ ही रौंदकर नुकसान पहुंचाया। पूर्व प्रधान इतवारी की करीब एक बीघा धान की फसल भी हाथियों ने रौंद दी। इसके अलावा गौतम वर्मा और सूरज महतिया के खेतों में खड़ी गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है।किसानों ने वन विभाग से हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और फसलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाने की मांग की। पीड़ित किसानों ने वन्यजीवों से हुए फसल नुकसान का नियमानुसार मुआवजा दिलाने की भी मांग की है।रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वनकर्मियों को मौके पर भेजा जा रहा है। क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई गई है। किसानों के प्रार्थनापत्र के आधार पर खेतों में फसल के नुकसान का वनकर्मियों से सत्यापन कराया जाएगा।