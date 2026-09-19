Lakhimpur Kheri News: कल सुबह बाधित रहेगी बिजली

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लखीमपुर खीरी। 132 केवी उपकेंद्र छाउछ में अनुरक्षण कार्य के चलते 20 सितंबर को एक घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके लिए शटडाउन प्रस्तावित किया गया है। अधिशासी अभियंता अकील अहमद ने बताया कि सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक 132 केवी उपकेंद्र छाउछ से निर्गत होने वाले सभी 33 केवी शहरी और ग्रामीण फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। प्रभावित उपभोक्ताओं से निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य पहले से निपटा लेने की अपील की है। अनुरक्षण कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। संवाद