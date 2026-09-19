Lakhimpur Kheri News: निगरानी टीमों की नाकेबंदी से आबादी की ओर नहीं कूच कर पाए हाथी

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मड़हा में डेरा डाले सात हाथियों ने बृहस्पतिवार शाम जंगल से नकुला चौराहा होते हुए आबादी से सटे बरौंछा,पहाड़नगर,भूड़ गांवों की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस बीच बफरजोन और कोरजोन की चार निगरानी टीमों में शामिल 16 वन कर्मियों ने शोर मचाकर, पटाखा दागकर और पीपे बजाकर उन्हें खदेड़ दिया। हाथियों ने अलग-अलग रास्तों से फसलों में घुसने की कोशिश की,लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खदेड़ने से गुस्साए हाथियों ने आबादी के किनारे कई पेड़ जड़ से उखाड़ डाले। इसके बाद झुंड बड़ी नहर पार कर कुरियानी बीट आबादी के पास पहुंचा। यहां भी फसलों नुकसान पहुंचाने से पहले ग्रामीणों और टीमों ने खदेड़ दिया। निगरानी टीमों के मुताबिक शुक्रवार हाथियों की लोकेशन मड़हा जंगल में मिली है।वर्जनमैलानी रेंज में हाथियों से किसानों की फसलों की क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। मुआवजा धनराशि जल्द ही उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से हिंसक वन्यजीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।- कीर्ति चौधरी, डीएफओ, दुधवा टाइगर रिजर्व बफरजोन।....