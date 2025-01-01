Lakhimpur Kheri News: राजीव गांधी के योगदान को याद कर मनाई जयंती

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गोष्ठी में कांग्रेस नेता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच के साथ देश को आधुनिक दृष्टि दी और 21वीं सदी की सोच से जोड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता रवि तिवारी ने कहा कि उन्होंने देश को तकनीकी क्रांति से जोड़कर विकास की नई राह दिखाई। इस दौरान रियाज अहमद मोनू, दीपक बाजपेई, गंगाराम राजवंशी, रामजीवन राज, जावेद अली एडवोकेट, सत्ती सरन गौतम, सलीम अहमद समेत अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।मूकबधिर विद्यालय में भी शहर कांग्रेस नेताओं ने बच्चों के साथ राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया। केक काटकर बच्चों को फल, मिठाई और अन्य सामग्री वितरित की गई। शहर अध्यक्ष रियाज अहमद मोनू ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माण के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने युवाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। जरूरतमंद और विशेष बच्चों के साथ खुशियां बांटना उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि है।गोला गोकर्णनाथ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती बृहस्पतिवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा के आवास पर हुए कार्यक्रम में डॉ. पूर्वी वर्मा और जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। इस मौके पर प्रेम कुमार वर्मा, केके मिश्रा, रामकुमार वर्मा, अशोक वाल्मीकि, सुधीर शुक्ला, सुभाष वर्मा, सचिन कुमार, नारायण लाल वर्मा, विजय कुमार, पंकज पटेल, योगेंद्र विक्रम सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद