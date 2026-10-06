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Lakhimpur Kheri News: घाघरा में डूबीं दो किशोरियों में एक का शव 21 दिन बाद मिला

Tue, 06 Oct 2026 11:12 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 11:12 PM IST
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Body of one of the two teenage girls who drowned in the Ghaghara River found after 21 days.
मृतक सुनीता का फाइल फोटो
खमरिया। ईसानगर थाना क्षेत्र के हटवा गांव की दो किशोरियों के घाघरा नदी में डूबने के 21 दिन बाद सोमवार देर शाम एक का शव बेला मिलिक के पास नदी किनारे बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई।
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बताया गया कि 14 सितंबर को हटवा गांव की सुनीता और गोल्डी घाघरा नदी में डूब गई थीं। हादसे के बाद से पुलिस और ग्रामीण दोनों किशोरियों की तलाश में जुटे थे। सोमवार शाम बेला मिलिक के पास नदी किनारे सुनीता (15) का शव मिलने पर पुलिस ने परिजन को बुलाकर शिनाख्त कराई। सीओ धौरहरा अभिषेक यादव ने बताया कि बरामद शव की पहचान सुनीता के रूप में हुई है। दूसरी किशोरी गोल्डी की तलाश अभी जारी है।
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