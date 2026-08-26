लखीमपुर खीरी: खेत में मिला हिस्ट्रीशीटर कलीम खान का शव, पास में पड़ी थी बाइक; हत्या की आशंका

लखीमपुर खीरी के पढुआ थाना क्षेत्र का चर्चित हिस्ट्रीशीटर गांव पठाननपुरवा निवासी कलीम खान का शव बुधवार सुबह धान के खेत से बरामद हुआ। उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हिस्ट्रीशीटर की हत्या की खबर फैलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

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पठाननपुरवा निवासी 45 वर्षीय कलीम का शव पड़ोसी गांव लखनियापुर के बाहर एक धान के खेत में पड़ा मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतक का शव आधा खेत में था और आधा रास्ते पर था। जबकि मृतक की बाइक घटनास्थल से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बरामद हुई है। मृतक कलीम पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्रीशीटर घोषित है। वह पढुआ, निघासन व धौंरहरा समेत कई थानों में आपराधिक मामलों में वांछित है।कलीम पिछले काफी दिनों से पुलिस मुखबारी का भी काम करता था, जिस वजह से वह बाहर घूम रहा था। सूचना पाकर पढुआ एसओ मोहित पुंडीर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ निघासन शिवम कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा।